22 августа, 13:19Транспорт
План "Ковер" введен в Пензенской области
Фото: 123RF/dushlik
План "Ковер" введен в Пензенской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
По его словам, в настоящее время также продолжают действовать ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
В ночь на 22 августа аналогичные меры безопасности вводились в аэропортах Волгограда и Саратова. Позднее они распространились на авиагавани Калуги и Самары.
Спустя примерно три часа ограничения перестали действовать в Волгограде, а еще через час – и в Саратове. Вместе с ними прием и выпуск самолетов возобновили и два последних аэропорта.