Фото: 123RF/dushlik

План "Ковер" введен в Пензенской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

По его словам, в настоящее время также продолжают действовать ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В ночь на 22 августа аналогичные меры безопасности вводились в аэропортах Волгограда и Саратова. Позднее они распространились на авиагавани Калуги и Самары.

Спустя примерно три часа ограничения перестали действовать в Волгограде, а еще через час – и в Саратове. Вместе с ними прием и выпуск самолетов возобновили и два последних аэропорта.

