Сняты ограничения на работу в аэропорту Саратова

Фото: 123RF/merydolla

Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

До этого подобные ограничения были сняты в воздушной гавани Волгограда. Аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.

При этом меры сохраняются в авиагаванях Калуги и Самары. Аэропорты этих городов приостановили прием и выпуск самолетов.