Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 августа, 06:37

Транспорт

Сняты ограничения на работу в аэропорту Саратова

Фото: 123RF/merydolla

Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

До этого подобные ограничения были сняты в воздушной гавани Волгограда. Аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.

При этом меры сохраняются в авиагаванях Калуги и Самары. Аэропорты этих городов приостановили прием и выпуск самолетов.

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика