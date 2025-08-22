22 августа, 05:21Транспорт
Временные ограничения сняты в аэропорту Волгограда
Фото: 123RF/serjio74
Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.
При этом сохраняются ограничения в аэропортах Калуги и Самары. Воздушные гавани этих городов временно не принимают и не выпускают самолеты.
Кроме того, приостановила работу авиагавань Саратова. Там продолжает действовать запрет на выпуск гражданских самолетов.