22 августа, 05:21

Транспорт

Временные ограничения сняты в аэропорту Волгограда

Фото: 123RF/serjio74

Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.

При этом сохраняются ограничения в аэропортах Калуги и Самары. Воздушные гавани этих городов временно не принимают и не выпускают самолеты.

Кроме того, приостановила работу авиагавань Саратова. Там продолжает действовать запрет на выпуск гражданских самолетов.

