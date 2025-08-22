Временные ограничения введены в аэропортах Калуги и Самары

Фото: 123RF/girich

Временные ограничения на работу введены в аэропортах Калуги и Самары, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорты этих городов временно не принимают и не выпускают самолеты.

Ночью в пятницу, 22 августа, аналогичные ограничения были введены в воздушных гаванях Волгограда и Саратова. Аэропорты временно приостановили прием и выпуск гражданских самолетов.

Кроме того, 21 августа ограничения также вводились в воздушных гаванях Самары, Тамбова и Нижнего Новгорода. Спустя некоторое время они были сняты.