22 августа, 04:16Транспорт
Временные ограничения введены в аэропортах Калуги и Самары
Фото: 123RF/girich
Временные ограничения на работу введены в аэропортах Калуги и Самары, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорты этих городов временно не принимают и не выпускают самолеты.
Ночью в пятницу, 22 августа, аналогичные ограничения были введены в воздушных гаванях Волгограда и Саратова. Аэропорты временно приостановили прием и выпуск гражданских самолетов.
Кроме того, 21 августа ограничения также вводились в воздушных гаванях Самары, Тамбова и Нижнего Новгорода. Спустя некоторое время они были сняты.