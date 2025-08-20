Форма поиска по сайту

20 августа, 06:35

Транспорт

Ограничения сняты в аэропортах Самары, Саратова, Тамбова и Нижнего Новгорода

Фото: 123RF/vkrupenkin

Временные ограничения на работу сняты в аэропортах Самары, Саратова, Тамбова и Нижнего Новгорода. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорты этих городов возобновили прием и выпуск самолетов.

В период действия ограничений на запасной аэродром улетели два самолета, выполнявших рейсы в Самару, и один, следовавший в Нижний Новгород.

Кореняко подчеркнул, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Ранее аналогичные ограничительные меры были сняты в аэропорту Волгограда. Авиагавань города вернулась к штатной работе.

транспортрегионы

