Временные ограничения в аэропорту Волгограда сняты

Фото: 123RF/langdu8x

Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас авиагавань полностью восстановила прием и выпуск самолетов.

При этом ограничения сохраняются в аэропортах Самары и Саратова. Воздушные гавани этих городов временно не принимают гражданские самолеты.

Кроме того, были введены ограничения в отношении аэропортов Тамбова и Нижнего Новгорода. Они также необходимы для обеспечения безопасности полетов.