Временные ограничения введены в аэропортах Волгограда, Самары и Саратова

Временные ограничения на работу введены в аэропортах Волгограда, Самары и Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорты этих городов временно не принимают и не отправляют самолеты.

В ночь на вторник, 19 августа, аналогичные ограничения коснулись воздушной гавани Волгограда. Однако спустя два часа меры были сняты.

Также 18 августа временные ограничения были введены в отношении аэропортов Тамбова и Пензы. Вскоре авиагавани вернулись к работе в штатном режиме.