Временные ограничения введены в аэропортах Тамбова и Нижнего Новгорода

Фото: 123RF/girich

Временные ограничения на работу введены в аэропортах Тамбова и Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорты этих городов временно не принимают и не отправляют самолеты.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропортах Волгограда, Самары и Саратова. Данные воздушные гавани временно приостановили свою работу.

Также 18 августа ограничения коснулись аэропортов Тамбова и Пензы. Вскоре авиагавани вернулись к штатной работе.