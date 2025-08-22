Временные ограничения введены в аэропортах Волгограда и Саратова

Фото: 123RF/dmitrimaruta

Временные ограничения на работу введены в аэропортах Волгограда и Саратова, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорты этих городов временно не принимают и не выпускают самолеты.

Ранее аналогичные ограничения уже вводились в воздушной гавани Саратова и Калуги. Однако вскоре авиагавани вернулись к работе в штатном режиме.

До этого ограничения также вводились в воздушных гаванях Самары, Тамбова и Нижнего Новгорода. Спустя некоторое время они были сняты.