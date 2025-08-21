Временные ограничения в аэропорту Саратова сняты

Фото: 123RF/vkrupenkin

Временные ограничения на работу в аэропорту Саратова сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В период действия на запасной аэродром улетел один самолет.

Сейчас аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

Кореняко подчернкул, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

При этом временные ограничения сохраняются в воздушных гаванях Калуги и Волгограда. Аэропорты также не принимают и не выпускают самолеты.