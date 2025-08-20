Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда

Фото: 123RF/nkooume

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее временные ограничения уже вводились авиагавани Волгограда. Спустя некоторое время они были сняты. Аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

Также в ночь на среду, 20 августа, аналогичные ограничения коснулись аэропортов Самары, Саратова, Тамбова и Нижнего Новгорода. Однако вскоре воздушные гавани вернулись к работе в штатном режиме.