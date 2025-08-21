Форма поиска по сайту

00:27

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропортах Калуги и Саратова

Фото: 123RF/dmitrimaruta

Временные ограничения на работу введены в аэропортах Калуги и Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорты этих городов временно не принимают и не выпускают самолеты.

Ранее подобные ограничения были введены в авиагавани Волгограда. Аэропорт временно приостановил работу.

Кроме того, в ночь на среду, 20 августа, аналогичные ограничения коснулись аэропортов Самары, Саратова, Тамбова и Нижнего Новгорода. Спустя некоторое время воздушные гавани вернулись к работе в штатном режиме.

