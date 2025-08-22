22 августа, 07:11Транспорт
Ограничения на полеты сняты в аэропортах Калуги и Самары
Фото: 123RF/lightpoet
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Калуги и Самары, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Меры вводились для обеспечения безопасности полетов. В период их действия в Самаре на запасных аэродромах приземлились два воздушных судна.
Аналогичные ограничения ввели в авиагаванях Волгограда и Саратова. Аэропорты не принимали и не выпускали воздушные суда. Спустя время их отменили.
До этого меры безопасности вводились в аэропорту Тамбова. Спустя 2,5 часа воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.
Таксистам запретили искать клиентов у аэропортов столичного региона