22 августа, 07:11

Транспорт

Ограничения на полеты сняты в аэропортах Калуги и Самары

Фото: 123RF/lightpoet

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Калуги и Самары, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры вводились для обеспечения безопасности полетов. В период их действия в Самаре на запасных аэродромах приземлились два воздушных судна.

Аналогичные ограничения ввели в авиагаванях Волгограда и Саратова. Аэропорты не принимали и не выпускали воздушные суда. Спустя время их отменили.

До этого меры безопасности вводились в аэропорту Тамбова. Спустя 2,5 часа воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.

