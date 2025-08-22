Минтранс предложил установить сбор в 150 рублей с пассажиров на реконструкцию аэродромов

Для пассажиров самолетов в России предложили установить денежный сбор на реконструкцию аэропортов. Минтранс подготовил проект постановления, в котором указана предполагаемая сумма сбора – 150 рублей с человека.

Деньги направятся в фонд реконструкции и будут ежегодно индексироваться на размер инфляции. В случае принятия документа, правила вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.