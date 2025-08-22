Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 августа, 07:15

Транспорт

Минтранс предложил установить сбор в 150 рублей с пассажиров на реконструкцию аэродромов

Минтранс предложил установить сбор в 150 рублей с пассажиров на реконструкцию аэродромов

Минтранс обязал авиакомпании РФ сделать звонки на горячие линии бесплатными

В Госдуме предложили запретить прокат электросамокатов

Массовый автопробег провели в Москве в честь Дня российского флага

Автопробег состоится в центре Москвы ночью 22 августа

Москвичам рассказали, когда в городе начнется переход на беспилотный транспорт

Музыкант собрал аншлаг в переходе на станции метро "Рижская"

Автопробег пройдет по Садовому кольцу ночью 22 августа

"Московский патруль": семь таксистов привлекли к ответственности у аэропортов

"Новости дня": новая станция метро "Липовая Роща" изменит жизнь района Кунцево

Для пассажиров самолетов в России предложили установить денежный сбор на реконструкцию аэропортов. Минтранс подготовил проект постановления, в котором указана предполагаемая сумма сбора – 150 рублей с человека.

Деньги направятся в фонд реконструкции и будут ежегодно индексироваться на размер инфляции. В случае принятия документа, правила вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика