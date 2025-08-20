Форма поиска по сайту

20 августа, 12:23

Город

Празднование Дня флага России пройдет на колесе обозрения "Солнце Москвы" 22 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Празднование Дня государственного флага Российской Федерации пройдет на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ 22 августа, сообщила пресс-служба аттракциона.

В 20:30 посетителям будет представлено световое шоу в цветах триколора. Кабины аттракциона и конструкция колеса будут раскрашены в белый, синий и красный. Кроме того, будет подсвечена главная лестница. Уточняется, что торжественная церемония станет символом уважения к российскому флагу.

Ранее сообщалось, что в столице пройдет научный фестиваль "Дело техники" на Южном речном вокзале 23 августа. Для всех желающих проведут занятие по сборке и конструированию "заумных машин" американского инженера Руба Голдберга. Также будут проходить различные мастер-классы

Мероприятия проекта "Лето в Москве" продлятся в столице до 7 сентября

