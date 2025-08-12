Фестиваль "ЛетФест" пройдет на Болотной набережной 23 августа

Фото: sport.mos.ru

На Болотной набережной столицы 23 августа состоится спортивно-развлекательный фестиваль "ЛетФест". Об этом сообщает портал "Московский спорт".

Мероприятие посвятят самодельным летательным аппаратам. Для взлета объектов будет построена специальная шестиметровая рампа.

Победителями станут три команды, которые получат ценные призы, связанные с полетами. В том числе курс пилота, прыжок с парашютом, полет в аэротрубе и прочее.

С 14 по 17 августа в Москве в 10-й раз пройдет фестиваль "День Индии". В ландшафтном парке "Остров мечты" гостей ждет более 25 тематических зон и 40 гастрономических точек.

Темами фестиваля стали индийское наследие в сердце России и 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Обязательной частью будут гастрономия и ярмарка товаров, в том числе ручной работы.