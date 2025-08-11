Москвичей приглашают на "Добрые выходные" проекта "Лето в Москве"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В сквере по Олонецкому проезду парка "Яуза" 16 и 17 августа пройдут "Добрые выходные" проекта "Город неравнодушных". Мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню бездомных животных, проводится в рамках проекта "Лето в Москве", передает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие пройдет с 12:00 до 19:00. На площадке посетители смогут познакомиться с животными из городских приютов. Они полностью здоровы, социализированы и дружелюбны.

На площадке представят более 60 собак и 40 кошек. С собаками можно будет погулять по территории сквера на поводке. Если кто-то из желающих захочет забрать питомца домой, нужно заключить договор ответственного содержания – для этого потребуется паспорт и желание всех членов семьи.

Также поддержать бездомных животных смогут и те, кто пока не готов забрать питомца домой. Для этого можно сделать денежный перевод с помощью благотворительного сервиса на mos.ru. В категории "Животным" нужно выбрать определенную программу, а если нажать "Помочь всем", переведенная сумма разделится поровну между всеми программами поддержки.

Кроме того, в выходные в сквере развернется благотворительная ярмарка с товарами столичных НКО. В ней примут участие фонд поддержки и помощи "Редкий случай", фонд помощи животным "Дом", фонд "Помощь бездомным беспородным животным", центр помощи многодетным семьям "Многомама "и другие. Все собранные средства на ярмарке пойдут на поддержку подопечных некоммерческих организаций.

Также в рамках мероприятия на сквере пройдут мастер-классы для взрослых и детей. Участники смогут научиться делать сувениры, игрушки, картины или украшение для дома под руководством специалистов. Все занятия бесплатные и не требуют предварительной регистрации.

Вместе с тем на Тверском бульваре в рамках проекта "Лето в Москве" с 15 по 17 августа пройдет фестиваль "Моспитомец", который будет посвящен как домашним животным, так и тем, кто живет в приюте. С 12:00 до 18:00 гости познакомятся с животными из 10 городских приютов, погуляют с ними в сопровождении волонтеров и получат консультации по уходу.