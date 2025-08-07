Фестиваль "Моспитомец" и фотовыставка животных пройдут в Москве в августе 2025 года

У гостей и жителей столицы есть возможность помочь животным из приютов. С 15 по 17 августа в городе пройдет масштабный фестиваль, где каждый желающий сможет выгулять питомца и поучаствовать в других событиях. Больше о городских мероприятиях, направленных на поддержку животных, – в материале Москвы 24.

Фестиваль "Моспитомец"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

На Тверском бульваре в рамках проекта "Лето в Москве" с 15 по 17 августа пройдет фестиваль "Моспитомец", который будет посвящен как домашним животным, так и тем, кто живет в приюте.

С 12:00 до 18:00 гости познакомятся с животными из 10 городских приютов, погуляют с ними в сопровождении волонтеров и получат консультации по уходу. Те, кто захотят забрать животное себе домой, смогут это сделать после собеседования. Организаторы мероприятия подарят "Набор молодых хозяев", чтобы адаптация питомца прошла комфортно.

С 11:00 до 20:00 все три дня на бульваре будет работать мобильная ветеринарная станция от столичного комитета ветеринарии. Специалисты проведут осмотр животных, дадут рекомендации по уходу и питанию, а также предложат услуги:



вакцинацию против бешенства;

чипирование;

стрижку когтей;

санацию ушей;

УЗИ.

Гостей ждут уроки по уходу за животными, консультации зоопсихологов и мастер-классы. Специалисты поделятся советами о жизни с животными в городе, ветеринары дадут рекомендации по питанию и воспитанию.

Для владельцев питомцев проведут и мастер-классы, где получится сделать адресники с гравировкой, создать модные аксессуары для ошейников и украсить шопперы.

Кроме того, будет работать и кинологическая площадка, где организуют тематические занятия и соревнования по аджилити (скоростному прохождению препятствий собакой с проводником). Также там можно будет пообщаться с дежурным кинологом.

Помочь собакам в приюте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В целом до конца августа жители и гости столицы смогут поучаствовать и в других мероприятиях, посвященных питомцам.





Александр Левит директор ресурсного центра "Мосволонтер" Помощь животным – это не только забота, но и шанс изменить их жизнь к лучшему. Каждая прогулка, участие в мероприятии, привезенный в приют корм или лекарства очень важны. Даже если вы не можете забрать бездомное животное к себе, ваша поддержка скрасит его дни в ожидании дома.

Один из вариантов – это погулять с животными и помочь в приютах. По выходным движение "Погуляй собаку" вместе с "Мосволонтером" организуют поездки в приюты Москвы и Подмосковья.

На протяжении 2,5 часа желающие смогут поухаживать за питомцами, прибрать в вольерах и многое другое. К участию приглашаются подростки от 14 лет (в сопровождении родителей), в некоторые приюты – только с 16 лет. Перед визитом нужно зарегистрироваться на сайте.

Кроме этого, часы волонтерства будут зафиксированы в личном кабинете и учитываться в проекте "Город заданий". Накопленные баллы можно обменять на сертификаты на сайте "Миллион призов" или направить на благотворительность.

Забег в парке "Кузьминки" и фотовыставка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Также у жителей и гостей столицы есть возможность поучаствовать в забеге и посетить выставку 16 августа в парке "Кузьминки". Мероприятия будут посвящены Всемирному дню бездомных животных.

Для участия в забеге нужно подать заявку. Всем желающим от 18 лет предложат преодолеть 2 или 5 километров, а детям – 500 метров или 1 километр.

Также в программе: лекции о животных, мастер-классы, благотворительный маркет и многое другое.

Также до 18 августа работает фотовыставка "Старый друг для новой жизни", где можно увидеть портреты пожилых собак из муниципального приюта ЮАО. Адреса:



пр. Андропова, д. 42, к. 1;

Нагатинская наб., д. 34;

ул. Шаболовка, д. 56.

Другие способы помочь:



"домики добра" принимают корм, пеленки, средства для уборки;

онлайн-курс "Зооволонтерство" на платформе "Мосволонтера" – это обучение для новичков и опытных волонтеров;

благотворительные пожертвования через сервис на mos.ru – поддержка 13 проверенных организаций.

Узнать больше можно на сайте "Мосволонтера".

