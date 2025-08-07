Фестиваль "Моспитомец" и фотовыставка животных пройдут в Москве в августе 2025 года

У гостей и жителей столицы есть возможность помочь животным из приютов. С 15 по 17 августа в городе пройдет масштабный фестиваль, где каждый желающий сможет выгулять питомца и поучаствовать в других событиях. Больше о городских мероприятиях, направленных на поддержку животных, – в материале Москвы 24.
Фестиваль "Моспитомец"
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
На Тверском бульваре в рамках проекта "Лето в Москве" с 15 по 17 августа пройдет фестиваль "Моспитомец", который будет посвящен как домашним животным, так и тем, кто живет в приюте.
С 12:00 до 18:00 гости познакомятся с животными из 10 городских приютов, погуляют с ними в сопровождении волонтеров и получат консультации по уходу. Те, кто захотят забрать животное себе домой, смогут это сделать после собеседования. Организаторы мероприятия подарят "Набор молодых хозяев", чтобы адаптация питомца прошла комфортно.
С 11:00 до 20:00 все три дня на бульваре будет работать мобильная ветеринарная станция от столичного комитета ветеринарии. Специалисты проведут осмотр животных, дадут рекомендации по уходу и питанию, а также предложат услуги:
- вакцинацию против бешенства;
- чипирование;
- стрижку когтей;
- санацию ушей;
- УЗИ.
Гостей ждут уроки по уходу за животными, консультации зоопсихологов и мастер-классы. Специалисты поделятся советами о жизни с животными в городе, ветеринары дадут рекомендации по питанию и воспитанию.
Для владельцев питомцев проведут и мастер-классы, где получится сделать адресники с гравировкой, создать модные аксессуары для ошейников и украсить шопперы.
Кроме того, будет работать и кинологическая площадка, где организуют тематические занятия и соревнования по аджилити (скоростному прохождению препятствий собакой с проводником). Также там можно будет пообщаться с дежурным кинологом.
Помочь собакам в приюте
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В целом до конца августа жители и гости столицы смогут поучаствовать и в других мероприятиях, посвященных питомцам.
Один из вариантов – это погулять с животными и помочь в приютах. По выходным движение "Погуляй собаку" вместе с "Мосволонтером" организуют поездки в приюты Москвы и Подмосковья.
На протяжении 2,5 часа желающие смогут поухаживать за питомцами, прибрать в вольерах и многое другое. К участию приглашаются подростки от 14 лет (в сопровождении родителей), в некоторые приюты – только с 16 лет. Перед визитом нужно зарегистрироваться на сайте.
Кроме этого, часы волонтерства будут зафиксированы в личном кабинете и учитываться в проекте "Город заданий". Накопленные баллы можно обменять на сертификаты на сайте "Миллион призов" или направить на благотворительность.
Забег в парке "Кузьминки" и фотовыставка
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Также у жителей и гостей столицы есть возможность поучаствовать в забеге и посетить выставку 16 августа в парке "Кузьминки". Мероприятия будут посвящены Всемирному дню бездомных животных.
Для участия в забеге нужно подать заявку. Всем желающим от 18 лет предложат преодолеть 2 или 5 километров, а детям – 500 метров или 1 километр.
Также в программе: лекции о животных, мастер-классы, благотворительный маркет и многое другое.
Также до 18 августа работает фотовыставка "Старый друг для новой жизни", где можно увидеть портреты пожилых собак из муниципального приюта ЮАО. Адреса:
- пр. Андропова, д. 42, к. 1;
- Нагатинская наб., д. 34;
- ул. Шаболовка, д. 56.
Другие способы помочь:
- "домики добра" принимают корм, пеленки, средства для уборки;
- онлайн-курс "Зооволонтерство" на платформе "Мосволонтера" – это обучение для новичков и опытных волонтеров;
- благотворительные пожертвования через сервис на mos.ru – поддержка 13 проверенных организаций.
Узнать больше можно на сайте "Мосволонтера".