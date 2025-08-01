Фестивали культуры Таиланда и Вьетнама пройдут в Москве в августе 2025 года

Август будет насыщенным для москвичей: в городе пройдут фестивали о развитии столицы, еде, спорте и культуре других стран. О самых ярких мероприятиях месяца – в нашем материале.

"Территория будущего. Москва 2030"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030", посвященный развитию городской инфраструктуры, продлится до 14 сентября. Для гостей подготовили маркеты, выставки, спектакли, концерты, кинопоказы, шоу, дискотеки, спортивные активности, модные показы и многое другое.

По тематикам будут разделены и 11 флагманских площадок проекта. К примеру, в "Музеоне" открылась интерактивная экспозиция "Цифровые технологии Москвы". Здесь можно узнать о цифровых сервисах столицы, попробовать себя в роли программистов и тестировщиков, а также принять участие в тематическом квесте о представителях IT-профессий. А в "Лужниках" посетителей ждет крупнейший в России экстрим-парк, спортивный фестиваль, творческая мастерская по созданию картонного города, а также множество других активностей.

Подробнее о расположении площадок и расписании мероприятий можно узнать на официальном сайте проекта.

"Ночь московского спорта"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

2 августа в столице состоится фестиваль "Ночь московского спорта". Жителей и гостей города ждет более 100 бесплатных тренировок по 24 видам спорта, в том числе шахматам, сайклингу, паркуру, боксу и настольному теннису.

Площадки проекта будут разделены на зоны по дисциплинам. К примеру, на Пушкинской площади будет работать зона сайклинга: там пройдут масштабные тренировки под зажигательную музыку от столичных диджеев. На Кудринской площади можно будет пройти полосу препятствий и попасть на занятия по джампингу. А на Большой Никитинской улице будет организована игра в "Городки".

Начало фестиваля – в 20:00. Расписание и карту мероприятий можно найти на официальном сайте проекта.

Фестиваль культуры Вьетнама

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Фестиваль культуры Вьетнама "Симфония тропических красок", посвященный 75-летней годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами, ждет гостей на Манежной улице до 3 августа. Мероприятие организовано в рамках проекта "Лето в Москве".

Насыщенная развлекательная программа проходит ежедневно с 12:30 до 20:00. В расписании – шоу кукольного театра на воде, выступление этнических коллективов и демонстрация боевого искусства. Можно поучаствовать и в тематических мастер-классах, к примеру, по лепке игрушек из рисового теста или приготовлению знаменитого супа фо-бо от профессиональных шеф-поваров.

Также с 10:00 до 21:00 открыты тематические зоны, в числе которых выставки предметов искусства и традиционной одежды, а также ярмарки. Стоит заглянуть и в гастрономические шале, где можно продегустировать национальные блюда, а также зоны для фотосессий в национальных костюмах.

Адреса фестиваля можно узнать на сайте проекта "Лето в Москве".

Тайский фестиваль

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Еще один фестиваль в рамках проекта "Лето в Москве" посвящен культуре Таиланда. Площадки мероприятия будут открыты в саду "Эрмитаж" до 3 августа.

Всего состоится более 80 тематических мероприятий. В их числе – выступления творческих коллективов из разных провинций Таиланда, дегустации блюд национальной кухни и мастер-классы по их приготовлению, уроки по тайского боксу, а также сеансы традиционного массажа. Кроме того, 2 и 3 августа гости увидят парад барабанщиков Университета Сринакхаривирот и постановки театра масок Кхон департамента изящных искусств Минкульта Таиланда. Также иностранные артисты подготовят совместное выступление с российскими исполнителями.

Кроме развлечений, для посетителей открыты рынок и фуд-корт. Площадка работает с 10:00 до 20:00, вход на нее свободный.

Фестиваль "Вкусы России"

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Фестиваль в рамках проекта "Лето в Москве", посвященный российской гастрономии, пройдет на ВДНХ с 14 по 24 августа. "Вкусы России" – это более 300 производителей из 77 регионов, которые готовы представить свыше пяти тысяч наименований локальных продуктов.

Гости фестиваля, к примеру, узнают, каковы на вкус кологривский гусь и карачаевские хычины, что такое удмуртские перепечи и сильно ли согревает арктический чай. Можно будет не только попробовать продукты, но и пообщаться с фермерами, сыроварами, пасечниками, поварами, а также купить понравившиеся товары.

Кроме того, посетителей ждет насыщенная культурно-развлекательная программа, включающая мастер-классы, выступления артистов, кулинарные шоу и многое другое. Также на фестивале заработает площадка "Город профессий АПК", где можно погрузиться в мир агропромышленного за счет иммерсивных, интерактивных и диджитал-инструментов.

Гостей будут ждать с 11:00 до 21:00 в будни и с 10:00 до 22:00 в выходные дни. Подробнее – на сайте проекта "Лето в Москве".

Фестиваль "Русское поле"

Фестиваль славянского искусства "Русское поле" состоится в парке Победы 9 августа. В проекте примут участие свыше 1 500 участников из 62 регионов. Гостям будут представлены 12 тематических площадок, посвященных народной культуре, ремеслам, истории, поэзии, гастрономии, музыке и семейному досугу.

К примеру, на территории зоны "Модный ряд" участники продемонстрируют коллекции этнографических костюмов и современных авторских нарядов. А на площадке "Национальная кухня" попробуют установить гастрономический рекорд – приготовить Ленинградский рассольник объемом более 1 900 литров.

Отдельное внимание будет уделено героям Великой Отечественной войны. На площадке "Поле Славы" военно-исторические реконструкторы покажут, как работал полевой госпиталь, расскажут о работе артиллерийских и пулеметных расчетов, а также познакомят с образцами стрелкового оружия и униформы Красной армии.

Подробнее о проекте можно узнать на официальном сайте.

