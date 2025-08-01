Тайский фестиваль пройдет в саду "Эрмитаж" в Москве

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Тайский фестиваль пройдет в саду "Эрмитаж" с 1 по 3 августа в рамках проекта "Лето в Москве". На нем можно будет посмотреть на выступления творческих коллективов из разных провинций Таиланда, пройти дегустации блюд национальной кухни, мастер-классы по приготовлению популярных блюд и тайскому боксу, а также сеансы традиционного массажа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Всего в рамках фестиваля состоится свыше 80 мероприятий. Ожидается, что его посетят более 30 тысяч человек. Для гостей будут работать рынок и фудкорт.

В пятницу, 1 августа, пройдут выступления театра масок Кхон, исполнителей традиционных танцев и музыкальных групп. Также состоятся модный показ и выступления по тайскому боксу. Торжественное открытие начнется в 18:00. В нем примут участие посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават и глава столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.

В 18:30 у главной сцены состоится мастер-класс по рам-муай – традиционному танцу в муай-тай. Мастер-класс проведет многократный чемпион мира, первый в истории двукратный обладатель Гран-при К-1 World Max, посол муай-тай Сомбат Банчамек. После мероприятия можно будет взять у него автограф и сфотографироваться с ним.

В выходные, 2 и 3 августа, жители и гости столицы смогут посмотреть на выступления современных и народных танцевальных и музыкальных коллективов, парад барабанщиков Университета Сринакхаривирот вокруг парка и постановки театра масок Кхон департамента изящных искусств Минкульта Таиланда.

Кроме того, в рамках фестиваля гостей пригласят поучаствовать в кулинарных мастер-классах и уроках по созданию сувениров, побывать на сеансах традиционного тайского массажа, а также попробовать блюда тайской кухни и экзотические фрукты. Площадка будет работать с 10:00 до 20:00, вход свободный.

В столице также проходит фестиваль культуры Вьетнама на Манежной площади. Для гостей организованы тематические зоны, где можно услышать звучание традиционных музыкальных инструментов, научиться готовить национальные угощения и посмотреть спектакли кукольного театра.

Помимо этого, в "Лужниках" пройдет фестиваль детства. На нем откроют уникальную спортплощадку для детей, где установят полосы препятствий, батуты и гигантскую дженгу. Там же ребята смогут поиграть в баскетбол, пострелять из рогатки и нанести аквагрим. Церемония открытия фестиваля состоится 1 августа с 14:00 до 15:00.