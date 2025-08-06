Концерты на крыше, VR-игры и мастер-классы пройдут в рамках "Лета в Москве"

Концерты, мастер-классы и различные представления проходят этим летом не только в центре столицы, но и во многих других районах. О самых интересных активностях "Лета в Москве" рядом с домом – в нашем материале.

"Выше крыши"

Гостей проекта ждут утренние тренировки на свежем воздухе, творческие мастер-классы и анимационные программы для детей, а также настольные игры и лекции. По вечерам на площадках организовывают кинопоказы под открытым небом, а также приглашают стать слушателями музыкальных сетов. Любителей красивых видов в выходные приглашают на крыши, которые превращаются в своеобразную сцену для различных мероприятий – живых концертов, стендапов и тематических фестивалей.

У проекта есть три площадки: районный центр "Место встречи София", который можно посетить ежедневно с 10:00 до 01:00, а также районные центры "Место встречи Ангара" и "Место встречи Будапешт" – они работают с четверга по воскресенье в промежуток с 10:00 до 22:00.

Проект продлится до 14 сентября. Подробнее о расположении площадок и расписании мероприятий можно узнать на сайте "Лета в Москве".

"Лекции и мастер-классы"

Узнать что-то новое или даже смастерить можно на 50 площадках, обустроенных в рамках проекта "Лекции и мастер-классы". Причем некоторые мероприятия подойдут для самых юных гостей и их родителей. В целом у желающих есть возможность приобщиться к науке, архитектуре и дизайну, а также ЗОЖу и урбанистике. Посетить мероприятия можно со вторника по воскресенье. Площадки будут работать до 7 сентября.

Список ближайших событий и расписание можно посмотреть по ссылке.

"Интерактивные шатры"

В Москве оборудовано 45 окружных площадок проекта "Интерактивные шатры", где будет интересно гостям всех возрастов. Посетителям предлагают отдохнуть, используя аттракционы виртуальной реальности, проекционные игры, игровые VR-шлемы. Последние также включают в себя развлекательные и образовательные программы. Кроме того, на площадках организованы пространства для игр в настольный футбол, аэрохоккей и баскетбол. А любители фильмов могут посетить кинопоказ.

Площадки работают до 7 сентября, ознакомиться с расписанием можно здесь.

"Подвижные игры на улице"

До 7 сентября у жителей и гостей столицы есть возможность посетить функциональные спортивно-развлекательные зоны. Всего в Москве обустроены 50 площадок, на каждой из которых оформлены яркие фотозоны, а на некоторых установлены карусели и можно прокатиться на колесе обозрения.

Гости смогут сыграть в мини-гольф, панна-футбол, теннис, гигантские игры на траве, такие как шахматы, шашки, дженга и другие. С собой брать ничего не нужно: инвентарь предоставляется бесплатно. Те, кто не хотят заниматься спортом, могут отдохнуть в специальных зонах для творчества.

Посетить мероприятия можно со вторника по четверг с 12:00 до 20:00, в пятницу с 12:00 до 22:00, субботу с 10:00 до 22:00 и воскресенье с 10:00 до 20:00.

Подробнее – здесь.

"Концертная программа"

В свою очередь, те, кто хотят провести время за просмотром красочных шоу и выступлений артистов, могут посетить площадки проекта "Концертная программа". Для этого в Москве организовано 48 пространств, где можно услышать известные кавер-группы, джазовые оркестры, а также увидеть театральные представления.

Площадки будут работать до 7 сентября со вторника по воскресенье. Ознакомиться с расписанием можно на сайте.