"Активные граждане" дадут имена птенцам журавля-красавки из Московского зоопарка

Участники проекта "Активный гражданин" смогут выбрать имена для птенцов краснокнижного журавля-красавки из Московского зоопарка. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Кладку яиц птицы нашли около взлетно-посадочной полосы сотрудники аэропорта Баукал в Улан-Удэ. Инженеры-орнитологи сообщили об этом специалистам. Свою помощь предложил и столичный зоосад.

После этого два яйца поместили в термоконтейнер и доставили в Москву, где их уже положили в инкубатор. Самец и самка вылупились в начале июня. Они уже активно взаимодействуют с сотрудниками центра воспроизводства, едят и гуляют по вольеру, а летать птенцы научатся в конце лета.

"Активным гражданам" предложили проголосовать за имена для пернатых. Зоологи из Улан-Удэ предложили назвать птенцов в честь рек, которые протекают в Бурятии.

В число вариантов для самца вошли имена Баргузин и Витим, отсылающие к крупным водным артериям Сибири. Кроме того, рассматриваются имена Темник и Чикой в честь притоков Селенги. Еще одним вариантом является Иркут, название реки на территории Бурятии и Иркутской области.

Для самки среди вариантов имеется имя Селенга по названию крупнейшей реки, которая впадает в озеро Байкал. Также участники проекта могут проголосовать за Турку, еще одну реку Байкала, и Оку. Помимо этого, в списке значатся имена Чуя, напоминающее о правом притоке Лены, и Снежная – о реке, берущей свое начало в хребте Хамар-Дабан.

