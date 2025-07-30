В онлайн-трансляции из вольеров Московского зоопарка добавили английский язык

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Онлайн-трансляции на английском языке из вольеров Московского зоопарка запустили на портале mos.ru. Об этом сообщили в телеграм-канале зоосада.

"Теперь иностранным специалистам будет удобно дистанционно наблюдать за животными, за устройством их вольеров и способами обогащения их среды, обмениваться опытом с российскими зоологами, участвовать в совместных исследованиях", – рассказала гендир Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она подчеркнула, что это важно для программ по сохранению редких видов, где ключевую роль играет международное взаимодействие.

Все желающие смогут следить за большими пандами, манулом, карликовым бегемотом, слонами, капибарами и представителями семейства верблюдовых, орангутанами, гориллами, медоедами, сурикатами и рысями. На сайте также размещены интересные факты о животных и их фотографии.

В зоопарке добавили, что проект будет обновляться и масштабироваться.

Русскоязычные пользователи, которые не имеют возможности лично прийти в зоосад, также могут присоединиться к вещанию. Страница с трансляциями из Московского зоопарка работает уже почти год, с осени 2024-го. За это время ее посетили уже более 7 миллионов раз. Чаще всего ее открывают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Нижегородской областей. Популярностью пользуются семейство панд, капибары и манул Тимофей.