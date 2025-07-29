Пользователи посетили страницу с трансляциями из Московского зоопарка 7 млн раз

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Страница с онлайн-трансляциями из вольеров Московского зоопарка начала работать на портале mos.ru осенью 2024 года. С этого момента пользователи посетили ее более 7 миллионов раз, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента информационных технологий.

Заммэра города Наталья Сергунина рассказала, что наибольшей популярностью прямые эфиры пользуются среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, а также Ленинградской и Нижегородской областей и Краснодарского края. Выбор зрителей чаще всего падает на семью панд, манула Тимофея и капибар.

При этом в десятку наиболее просматриваемых участников трансляций входят бегемот Ксюша, орангутанги, гориллы, рыси, слоны, медоеды и сурикаты.

"Сейчас на столичном портале есть трансляции с 69 камер зоосада, установленных в 20 вольерах. Например, можно увидеть дальневосточного леопарда Мизера, малайских медвежат Лучика, Звездочку и Машу, пуму Габриэля и трех редких гигантских выдр, занесенных в Международную красную книгу. Последние появились в экспозиции впервые", – отметили в департаменте.

Вместе с тем пользователи могут изучить интересные факты о представленных на трансляциях видах животных. Подключаться к ним можно ежедневно. До конца июля трансляции доступны с 07:30 до 22:00, а в августе посмотреть их можно будет с 07:30 до 21:00.

Ранее стало известно, что у самки кенгуру валлаби Гречи в Московском зоопарке родился детеныш. Сейчас он находится в сумке у мамы и питается исключительно ее молоком. Пол кенгуренка определят, когда он начнет выходить из сумки, чтобы не подвергать Гречу стрессу.