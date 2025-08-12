"Лето в Москве" приглашает на главные события недели с 12 по 17 августа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проект "Лето в Москве" подготовил масштабную семейную программу. С 12 по 17 августа горожане смогут реализовать свои творческие способности на разных площадках столицы, передает портал мэра и правительства города.

Недельные активности открывают арт-павильоны "Зеленого маркета". В частности, на Болотной площади 12 августа в 18:00 состоится мастер-класс по рисованию в технике эбру. Участники смогут создать уникальные узоры на воде с помощью специальных красок. Готовые картины можно будет забрать с собой.

Там же 14 августа с 18:00 до 19:00 пройдет занятие по оригами "Воздушный шар", где гости научатся складывать из бумаги корзинку. С 19:30 до 20:30 состоится мастер-класс по изготовлению свечей. Занятие по росписи свечей и гипсовых изделий пройдет 16 августа с 13:00 до 16:00. В этот же день с 17:00 до 18:00 посетителям представится возможность создать ароматные свечи из вощины.

В свою очередь, в арт-павильоне "Ракета" на улице Рождественке 12 августа с 18:00 до 19:00 и 16 августа с 13:00 до 16:00 юные жители столицы смогут собрать композиции из конструктора. Уроки по раскрашиванию авторской раскраски вместе со сказочным героем Тапо состоятся с 19:00 до 20:00. Уже 13 и 15 августа, с 18:00 до 19:00, пройдет мастер-класс по сборке пазлов и мозаики.

Еще одни творческие занятия состоятся в "Ракете" с 19:30 до 20:30 15 августа и с 17:00 до 18:00 16 августа. На них детей познакомят с сюжетами, раскрывающими важность семейных традиций через авторские раскраски московского бренда.

Программа также включает в себя фестиваль "Молодежная точка", который пройдет на Болотной площади. Там 12 августа в 16:00 гостей ждут в хабе "Развитие" для игры в "Твистер".

В этой же локации в 18:00 организуют мастер-класс по созданию панно из мягкого пластилина "Букет", а в хабе "Креатив" в это же время можно будет изготовить эластичную игрушку-слайм.

Кроме того, 12-го числа в 19:30 на роллердроме начнется "Час с "Союзмультфильмом". На большом экране покажут эпизоды сериала "Приключения Пети и Волка": "Дело о домовом", "Дело о Ктулху", "Дело о Грибнице", "Дело о Драконе и Георгии", "Дело о пушинке".

На следующий день в 18:00 посетителям расскажут о техниках плетения, подборе материалов и сочетании цветов на мастер-классе "Браслет из бусин". Параллельно с этим в хабе "Развитие" пройдет занятие по созданию миниатюрного сада-флорариума.

Научиться рисованию на воде можно будет в этом же хабе 14 августа в 18:00, а в "Креативе" в 19:00 стартует занятие по декорированию шоперов. Там же 15-го числа гости освоят азы украшения деревянных поверхностей на занятии по росписи панно "Лимоны".

С 16:00 15 августа все желающие смогут принять участие в игре "Крокодил" на веранде. На следующий день в хабе "Креатив" ждут любителей аниме на мастер-классе по созданию скетчей, который стартует в 14:00, а в 18:00 горожане будут расписывать футболки с использованием красок и трафаретов.

Помимо различных занятий, горожанам еще подготовили экскурсии. Первая по Киностудии Горького пройдет 14 августа в 15:00. Принять участие смогут взрослые и дети старше 6 лет. Им расскажут о мире кино, его профессиях и истории знаменитой студии. Посетители прогуляются по скверу с "Аллеей звезд", увидят костюмы и реквизит из фильмов "Тихий Дон", "Гостья из будущего", "Офицеры" и других культовых картин.

Еще одна серия мастер-классов состоится 16 и 17 августа в кинопарке "Москино". В частности, в 12:00 и 15:35 все желающие смогут создать наклейки с любимыми героями из самоклеящейся бумаги. В 13:10 и 16:45 пройдет занятие по изготовлению и росписи брелка, а в 14:20 и 17:55 участники украсят картонную маску перьями.

Другая активность, связанная с кино, пройдет на площадке "Московский дворик". Там горожане смогут поучаствовать в постановочных съемках фильма "Сказка о потерянном времени", примерить костюмы советской эпохи и сделать фотографии на фоне декораций.

Помимо этого, в выходные с 12:00 до 19:10 в "Ковбойском городке" будет организован квест "Странное дело о пропавших коровах". Дети перевоплотятся в защитников Дикого Запада, спасут похитителя стада и восстановят справедливость в городке.

Второй фестиваль на этой неделе начнется 15 августа и закончится 17-го числа. Площадкой "Моспитомца" стал летний клуб "Москва" на Тверском бульваре. Там с 12:00 до 18:00 будет работать выставка-пристройство собак и кошек из столичных приютов. Волонтеры привезут 90 животных.

В эти же дни с 11:00 до 20:00 на мобильной ветстанции специалисты Комитета ветеринарии города Москвы проведут осмотр домашних животных, проконсультируют их владельцев и дадут рекомендации по уходу. Также будут доступны услуги по вакцинации против бешенства, чипированию, стрижке когтей, санации ушей и УЗИ.

В рамках фестиваля начнет работу лекторий. 15 августа с 12:00 до 20:00 и 16–17 августа с 11:00 до 20:00 состоится цикл лекций, посвященных вопросам питания и содержания домашних животных.

В эти три дня с 12:00 до 19:00 будут проводиться мастер-классы, на которых хозяева смогут изготовить адресники с гравировкой для своих питомцев, модные аксессуары для ошейников или шоперы в технике эбру с изображением животного.

Также на площадке будет работать фотобудка, а в ротонде будет доступен экспресс-груминг, где можно будет провести процедуры по уходу за питомцами.

В летнем клубе также отведут зону под ретроигры и площадки для игры в пиклбол, городки, петанк, крокет, пинг-понг. Более того, горожане смогут попробовать силы на большом скалодроме под присмотром профессионалов.

Тем временем Сретенский бульвар приглашает жителей и гостей города окунуться в мир любимых литературных произведений. Например, 15 августа с 19:00 до 19:30 на площадке "Литературный бульвар" состоится спектакль по произведениям Александра Пушкина в исполнении актеров театральной студии JuliaStage.

На следующий день, 16-го числа, с 16:00 до 18:00 состоится встреча с детскими писателями в рамках проекта "Книга в городе". Виктория Топоногова и Татьяна Шипошина поделятся своими произведениями и расскажут о детской литературе.

Вместе с тем на Страстном бульваре продолжаются занятия в "Арт-студии" и "Арт-мастерской". С 12 по 17 августа с 12:00 до 19:00 опытные мастера будут обучать детей от 6 лет основам изобразительного искусства.

На площадке "Художественная мастерская" дети от 5 лет смогут освоить искусство рисования этюдов и цветочных натюрмортов, а также создания интерьерных панно в различных стилях мозаичной живописи.

На Чистопрудном бульваре в выходные дни пройдет детский и молодежный турнир "Улица. Танцы", посетить который может любой желающий. Также для горожан доступны бесплатные открытые уроки танцев. В частности, с 13 по 17 августа всех желающих ждут на занятиях по бачате, буги-вуги, линди-хопу, сальсе, танго и модерн-свингу.

Петровский бульвар станет местом спортивных мероприятий. 12 августа с 17:00 до 18:00 и 15–17 августа с 19:00 до 20:00 любители активного отдыха смогут освоить базовые навыки и приемы игры в баскетбол, а также принять участие в играх и соревнованиях.

В свою очередь, 16 августа с 15:00 до 15:45 там состоится спортивная тренировка с известным боксером Александром Поветкиным. Гостей ждет не только показательное занятие, но и автограф-сессия.

Спортивная программа для детей также пройдет 16 августа в детском парке "Фили". Она включает в себя игры в мини-гольф, футбол, дженгу и даже фитнес.

В числе прочего с 11:00 до 15:00 на бульваре Генерала Карбышева у ротонды в центре сквера пройдут соревнования по метанию снаряда, подушечные бои и прыжки в мешках. В этот же день в зоне отдыха "Тропарево" можно посетить мастер-классы и турниры по настольным играм, таким как шахматы, настольный хоккей и гигантские таврели.

Также 16 августа состоится мастер-класс по стрельбе из лука и турнир по историческим боям на мечах. Посетить их можно будет августа в сквере имени М. П. Судакова, расположенном между улицами Краснодонской и Судакова. Аналогичные мероприятия пройдут 17-го числа на территории от улицы Мусоргского до проезда Дежнева.

На стадионе "Авангард" 17 августа с 16:00 до 20:00 будет организована полоса препятствий из батутов, а также различные задания на силу и выносливость. Кроме того, на площадке у районного центра "Место встречи "Баку" горожанам представится возможность поиграть в гигантские крестики-нолики, тетрис, кубик Рубика и боулинг.

Еще москвичам напоминают о масштабном чемпионате по игре "Камень, ножницы, бумага", который ежедневно проводится на Тверском бульваре, а также в Юго-Восточном административном округе. Принять участие можно с 15:00 до 20:00.

Расписание соревнований на этой неделе:



12 августа – в Луговом проезде (дом 13);

13 августа – на улице 1-й Новокузьминской (дом 1);

14 августа – на Летней улице (дом 7, строение 1);

15 августа – на улице Гурьянова (дом 41а);

16 августа – на улице Перерве (владение 52);

17 августа – на улице Рождественской (владение 31).

Отдельно внимание жителей столицы обращают на фестиваль городских видов спорта, проходящий в будни с 12:00 до 20:00 и в выходные с 11:00 до 21:00 в парках. Здесь можно бесплатно взять инвентарь и поиграть в бадминтон, настольный теннис, шашки, шахматы, твистер и другие игры.

Площадки находятся в парках Северного речного вокзала, "Сосенки", "Печатники", 850-летия Москвы, 40-летия Победы, "Фили", а также в зоне отдыха "Тропарево" и на улице Академика Янгеля.

Программа "Лета в Москве" распространилась и на ВДНХ. Там с 14 по 24 августа между фонтанами "Каменный цветок" и "Дружба народов" пройдет гастрономический фестиваль "Вкусы России".

Гостям представят фермерские продукты из разных уголков страны, включая Кольский полуостров, Кавказ, Балтику и Дальний Восток. Кроме того, посетители смогут пообщаться с сыроварами, пасечниками и поварами.

Помимо дегустации блюд, участников ждет культурно-развлекательная программа, в том числе мастер-классы, кулинарные шоу и выступления артистов из разных регионов.

Тем временем в кинотеатре парка "Ходынское поле" 15 августа с 18:00 до 20:00 пройдет "Комедия в парке". На сцену выйдут как известные, так и начинающие комики с собственными программами.

Последний фестиваль на этой неделе – "Высокое искусство в парке" – стартует в этом же парке 16-го числа в 13:00. В программе – образовательная часть, концерты классической музыки и балет.

В частности, с 13:00 до 15:00 организаторы подготовили сразу несколько мастер-классов по изобразительному искусству под аккомпанемент живого оркестра. Сразу после работу начнет образовательный лекторий, посвященный искусству, в рамках которого состоится концерт "Моцарт для детей".

С 17:30 до 18:45 пройдут литературные чтения, а в 19:00 можно будет послушать капеллу. Завершением фестиваля станут вечерние оперные и балетные постановки.

Еще одна выставка в рамках проекта "Лето в Москве" открылась в садовом павильоне музея Пушкина на Пречистенке. Она посвящена цветам и растениям, а также истории музея с момента его открытия до наших дней.

В свою очередь, в усадьбе Мухиных на Спартаковской улице можно пройти квест по достопримечательностям Басманного района в онлайн- или офлайн-формате. На центральной аллее сада имени Баумана пройдут мастер-классы по вальсу и кадрили для участников старше 16 лет.