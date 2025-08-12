Форма поиска по сайту

12 августа, 07:45

В музее Пушкина 12 августа пройдет выставка о цветах и истории музея

В музее Пушкина 12 августа пройдет выставка о цветах и истории музея

В рамках проекта "Лето в Москве" в садовом павильоне музея Пушкина на Пречистенке 12 августа откроется платная выставка, посвященная цветам и растениям, а также истории музея с момента его открытия до наших дней.

В усадьбе Мухиных на Спартаковской улице можно пройти квест по достопримечательностям Басманного района в онлайн или офлайн формате. На центральной аллее сада имени Баумана пройдут мастер-классы по вальсу и кадрили для участников старше 16 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

культуравыставкигородвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

