07 августа, 06:45

Культура

"Моя Москва": Анна Терехова. Часть 1

"Моя Москва": Анна Терехова. Часть 1

Актриса Анна Терехова выросла в Москве и в школьные годы носила фамилию отца, а позже сменила ее на фамилию мамы. В детстве она мечтала стать ветеринаром, но все же выбрала творческий путь и поступила в театральный институт, о чем ни разу не пожалела.

В этом выпуске программы "Моя Москва" Терехова во время прогулки по Бутырскому району покажет двор, где прошло ее детство, заглянет в родную школу и расскажет о любимом учителе, поделится воспоминаниями о своей маме и откроет другие секреты своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

Программа: Моя Москва
культурагородвидео

