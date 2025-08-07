07 августа, 06:45Культура
"Моя Москва": Анна Терехова. Часть 1
Актриса Анна Терехова выросла в Москве и в школьные годы носила фамилию отца, а позже сменила ее на фамилию мамы. В детстве она мечтала стать ветеринаром, но все же выбрала творческий путь и поступила в театральный институт, о чем ни разу не пожалела.
В этом выпуске программы "Моя Москва" Терехова во время прогулки по Бутырскому району покажет двор, где прошло ее детство, заглянет в родную школу и расскажет о любимом учителе, поделится воспоминаниями о своей маме и откроет другие секреты своей Москвы.
Подробнее – в программе "Моя Москва".