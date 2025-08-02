Форма поиска по сайту

02 августа

Новая площадка фестиваля "Театральный бульвар" открылась во дворе театра "Современник"

Городской фестиваль "Театральный бульвар" пополнился новой площадкой. Локация "Зеленый дворик" расположилась во дворе театра "Современник".

Концепция площадки призвана отразить тесную связь театра и кино. Здесь гости могут бесплатно посмотреть редкие записи телеспектаклей, а также фильмы с участием основателей "Современника" – Олега Ефремова, Галины Волчек, Олега Табакова, Евгения Евстигнеева и других выдающихся артистов.

Юных зрителей в "Зеленом дворике" ждут показы мультфильмов, в озвучивании которых принимали участие актеры театра.

Что вошло в афишу новой локации фестиваля "Театральный бульвар"? С какими артистами смогут встретиться гости "Зеленого дворика"? Об этом и многом другом на церемонии открытия площадки узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

