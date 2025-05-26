Собянин: экспорт химической продукции с поддержкой Москвы вырос в 6,8 раза

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московские компании расширяют свое присутствие за рубежом. В прошлом году экспорт столичной химической промышленности увеличился на 29,4%, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, поставки химпродукции за рубеж с поддержкой Москвы выросли в 6,8 раза.



"Достичь такого серьезного результата удалось за счет выхода на новые рынки и комплексной поддержки бизнеса. Среди ключевых партнеров – Бразилия, Индия, Белоруссия, Китай, Турция", – написал мэр столицы.



Как рассказал Собянин, московские компании отправляют за границу традиционные химические соединения и высокотехнологичные решения, в число которых входят инновационные полимеры, экопластик, медицинские и экологические реагенты.

Кроме того, город продолжит поддерживать экспортно ориентированные компании. Собянин добавил, что химическая промышленность остается приоритетом в экономической политике Москвы.

Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы по итогам января – октября 2024 года в страны Северной Африки вырос на 16,4%. Приоритетными направлениями экспорта в Египет являются машино- и приборостроительная отрасли промышленности, микроэлектроника, а также пищевое производство.

Кроме того, перспективным считается более тесное сотрудничество с Марокко в химической, кабельной и пищевой отраслях.

