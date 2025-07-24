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24 июля, 10:45

Мэр Москвы

Собянин: творческий потенциал Москвы находит признание за рубежом

Собянин: творческий потенциал Москвы находит признание за рубежом

Собянин: в мастерской Федора Конюхова будет открыт городской музей

Собянин: в мастерской Федора Конюхова будет открыт городской музей

Сергей Собянин рассказал, как резиденты технопарков помогают участникам СВО

Собянин: в Свиблове будет построен спортивный комплекс по КРТ

Собянин: современное жилье для программы реновации построят на Павловской улице

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Модернизация еще двух корпусов ГКБ имени Вересаева завершится в 2025 году

Собянин: модернизация двух корпусов ГКБ имени Вересаева завершится в этом году

Собянин: в обновленном корпусе ГКБ имени Вересаева откроется родильный дом

Творческий потенциал Москвы находит признание не только в стране, но и за рубежом. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

При этом география креативного экспорта охватывает практически весь мир. Товары из столицы пользуется спросом в Китае, Индии, странах СНГ и Африки, а также на Ближнем Востоке. Ключевой инструмент продвижения московских брендов – участие в международных выставках как на своих площадках, так и за границей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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