Собянин: творческий потенциал Москвы находит признание за рубежом

Творческий потенциал Москвы находит признание не только в стране, но и за рубежом. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

При этом география креативного экспорта охватывает практически весь мир. Товары из столицы пользуется спросом в Китае, Индии, странах СНГ и Африки, а также на Ближнем Востоке. Ключевой инструмент продвижения московских брендов – участие в международных выставках как на своих площадках, так и за границей.

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