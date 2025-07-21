WP: поставки карбамида из РФ в США выросли вдвое из-за пошлин Трампа

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Объемы поставок в США российского карбамида, который используется как удобрение, увеличились вдвое после введения президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин против нескольких стран. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Такие обстоятельства стали неожиданными последствиями пошлин для американской администрации, которая теперь в большей степени зависит от поставок карбамида из РФ.

В мае на российские поставки пришлось 64% импорта карбамида в США, что примерно в 2 раза больше, чем до того, как Трамп объявил о новых пошлинах в 10% против большинства стран, в том числе производителей удобрений. Однако Россия в этот список не вошла.

Объемы экспорта РФ в США достигли в мае этого года 539,6 миллиона долларов, тогда как в апреле эта статистика фиксировалась на отметке в 492,1 миллиона долларов.

Американские фермеры готовятся к убыткам на фоне угроз Трампа ввести пошлины против России. Такое решение президента США может привести к банкротству маленьких хозяйств. Некоторые фермеры уже рассматривают возможность продажи земли для того, чтобы избежать финансовых проблем.

Трамп уже отмечал, что планирует ввести новые импортные пошлины в размере 10–15% на товары из 150 стран. Он не перечислил конкретные государства, однако уточнил, что речь идет о странах, которые не являются крупными экономиками.