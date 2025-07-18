FT: Трамп не собирается уменьшать размер пошлин против ЕС ниже 15%

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Американский лидер Дональд Трамп не планирует уменьшать размер пошлин против товаров из Евросоюза (ЕС) на уровень ниже 15 или 20%, утверждает Financial Times (FT), ссылаясь на источники в Белом доме.

Журналисты выяснили, что ЕС и США вели переговоры несколько недель, чтобы снизить размер американских тарифов на большую часть европейской продукции до 10%. При этом Брюссель якобы не готов заключать сделку с Вашингтоном, если соглашение будет подразумевать пошлины в размере 15%.



Ранее Трамп заявлял, что с 1 августа Штаты введут дополнительные тарифы в размере 30% на все товары из ЕС в дополнение к уже действующим 10% пошлин на европейские сталь, алюминий и автомобили.

Американский лидер уточнял, что при увеличении тарифов Евросоюза на импорт из Соединенных Штатов, государство нарастит свои пошлины еще на 30%.

Позже Трамп анонсировал новые импортные тарифы в размере от 10 до 15% на товары из еще 150 стран мира. Президент Штатов не указывал, о каких именно государствах идет речь, но объяснял, что эти страны не являются крупными экономиками.

