В число объектов культурного наследия вошли здания казенного винного склада № 1

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комплекс зданий Московского казенного винного склада № 1, построенный в XIX–XX веках и ныне известный как Московский завод "Кристалл", включен в список 142 объектов культурного наследия. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В настоящее время в Едином государственном реестре зарегистрировано 3 975 исторических зданий и сооружений. Все они находятся под государственной охраной. Владельцы и арендаторы этих объектов обязаны поддерживать их в надлежащем состоянии и обеспечивать сохранность в соответствии с установленными требованиями.

Московский завод "Кристалл" расположен на Самокатной улице. Его здания включают дома 4, строения 1, 2, 9, 11, 13, 14 и 32, а также строение без названия. Данный комплекс является памятником промышленной архитектуры конца XIX – начала XX века.

Завод был построен на берегу реки Яузы в Лефортове и стал одним из крупнейших предприятий своей отрасли. Самые старые из сохранившихся зданий были возведены в период с 1851 по 1876 год. Причем основную часть производственных корпусов спроектировали архитектор Николай Фалеев и гражданский инженер Виктор Величкин.

В 1894 году министр финансов Российской империи Сергей Витте ввел государственную монополию на производство и продажу алкоголя. В 1901-м эта мера распространилась и на Москву. Уже в 1914 году, с началом Первой мировой войны, в стране ввели сухой закон. Тем не менее на Московском казенном винном складе № 1 производство продолжалось. Там выпускали продукцию для медицинских и технических целей, а также для экспорта. Кроме того, часть корпусов отдали под госпитали для раненых.

С 1925-го на объекте вновь начали производить крепкие алкогольные напитки. В годы Великой Отечественной войны на территории завода выпускали коктейль Молотова и сухой спирт. 22 июля 1941 года в главный корпус склада попала бомба. Здание сильно пострадало в результате взрыва и пожара. Его восстановили только к 1950 году.

В январе 1987 года винный склад переименовали в завод "Кристалл". В 2013 году производство перенесли в Каширский район Московской области, а головной офис остался в Москве на Самокатной улице.

Ранее реестр объектов культурного наследия пополнил флигель усадьбы оперного певца Федора Шаляпина. Особняк XIX века, находящийся на Новинском бульваре, был приобретен Шаляпиным в 1910 году и стал его первым домом в Москве.

Здесь бывали известные деятели культуры, такие как Максим Горький и Сергей Рахманинов. После национализации в 1918 году дом стал коммунальным жильем, а затем перешел к Музею музыкальной культуры имени М. И. Глинки, где был открыт Музей-усадьба Ф. И. Шаляпина.