Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июля, 06:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин сообщил о преобразовании ГКБ № 52 в научный центр

Сергей Собянин сообщил о преобразовании ГКБ № 52 в научный центр

Сергей Собянин объявил о новом статусе для больницы № 52

Собянин: силы ПВО продолжают отражать попытки атаки БПЛА

Собянин сообщил об отражении атаки еще двух БПЛА на Москву

Собянин: в Москве появятся 14 флагманских лыжных трасс

Собянин: средствами ПВО пресечена атака еще одного БПЛА на столицу

Сергей Собянин сообщил о новом рекорде проекта "Активный гражданин"

Собянин рассказал, где в Москве можно научиться играть в шахматы

Собянин: завершилось строительство школы на 1 100 мест в Коммунарке

Собянин сообщил об отражении атаки еще трех БПЛА, летевших к Москве

ГКБ № 52 получила статус Московского клинического научно-исследовательского центра. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Больница оказывает помощь по 15 направлениям, включая сердечно-сосудистую хирургию, пересадку костного мозга и почек. Только за прошлый год в медучреждении провели свыше 35 тысяч операций, включая высокотехнологичные вмешательства. Больница является базой для обучения врачей по программам ординатуры, аспирантуры и дополнительного профессионального образования и сотрудничает с ведущими медицинскими вузами столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородвидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика