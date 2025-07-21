Сергей Собянин сообщил о преобразовании ГКБ № 52 в научный центр

ГКБ № 52 получила статус Московского клинического научно-исследовательского центра. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Больница оказывает помощь по 15 направлениям, включая сердечно-сосудистую хирургию, пересадку костного мозга и почек. Только за прошлый год в медучреждении провели свыше 35 тысяч операций, включая высокотехнологичные вмешательства. Больница является базой для обучения врачей по программам ординатуры, аспирантуры и дополнительного профессионального образования и сотрудничает с ведущими медицинскими вузами столицы.

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