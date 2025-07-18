Собянин сообщил об открытии после реконструкции филиала поликлиники № 46

Первый филиал городской поликлиники № 46 начал работать в Басманном районе после реконструкции. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что изменения произошли как внутри, так и снаружи. У поликлиники обновлен фасад, обустроены кабинеты специалистов и комнаты отдыха медперсонала, установлено современное оборудование. Для комфорта пациентов созданы просторные зоны ожидания и удобная система навигации. Кроме того, территорию вокруг здания благоустроили. Подобные обновления городских поликлиник соответствуют последним стандартам оказания медицинской помощи в Москве.

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