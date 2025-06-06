Программа "Сделано в Москве" объединила несколько тысяч предпринимателей

Более семи тысяч компаний присоединились к городской программе "Сделано в Москве". Предприниматели участвуют в маркетах, продвигают собственные бренды и находят своего покупателя.

Например, бизнесмен Андрей Колосов производит футболки со специальным напылением. При прикосновении от нагрева на изделии остается отпечаток. Найти необычную разработку можно в арт-павильоне на Болотной площади.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.