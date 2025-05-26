Эксперты рассказали о перспективах развития современного бизнеса

26 мая отмечается День российского предпринимательства. Какой вклад вносит столичный бизнес в укрепление экономики города? Как Москва поддерживает предпринимателей? Какая экосистема защиты прав предпринимателей создана в столице? Что нужно для устойчивого развития индустрии питания и ресторанного бизнеса? Как продвигают российских дизайнеров и производителей одежды? Чем искусственный интеллект важен для предпринимателей будущего?



Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Сизова;

общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов;

исполнительный директор Национального межотраслевого союза предпринимателей Артем Морозов;

сопредседатель совета по легкой промышленности при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве Анна Керимова;

руководитель рабочей группы по вопросам искусственного интеллекта, исполнительный директор Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта Вячеслав Береснев.