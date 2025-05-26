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Новости

26 мая, 15:45

События

Эксперты рассказали о перспективах развития современного бизнеса

Эксперты рассказали о перспективах развития современного бизнеса

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26 мая отмечается День российского предпринимательства. Какой вклад вносит столичный бизнес в укрепление экономики города? Как Москва поддерживает предпринимателей? Какая экосистема защиты прав предпринимателей создана в столице? Что нужно для устойчивого развития индустрии питания и ресторанного бизнеса? Как продвигают российских дизайнеров и производителей одежды? Чем искусственный интеллект важен для предпринимателей будущего?

Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:

  • уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Сизова;
  • общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов;
  • исполнительный директор Национального межотраслевого союза предпринимателей Артем Морозов;
  • сопредседатель совета по легкой промышленности при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве Анна Керимова;
  • руководитель рабочей группы по вопросам искусственного интеллекта, исполнительный директор Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта Вячеслав Береснев.

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