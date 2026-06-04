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Помощника машиниста электрички будут судить в Москве за гибель зажатого дверьми пассажира на станции Савеловская. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел 14 мая 2025 года. Как установило следствие, в тот день 25-летний помощник машиниста работал в составе локомотивной бригады электропоезда, который следовал по маршруту Фрязево – Апрелевка. На станции Савеловская один из пассажиров не успел выйти из вагона, но фигурант дал команду на отправление поезда, поскольку не убедился в отсутствии препятствий.

В итоге пассажира зажало между дверьми. Его волокло вдоль платформы, а затем он упал на железнодорожные пути, получив травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека". Следователи ведомства допросили свидетелей и провели ряд экспертиз, а также выполнили значительный объем следственных и процессуальных действий.

В настоящий момент расследование уголовного дела завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в США умер 24-летний Хантер Адкинс, у которого диагностирована мышечная дистрофия – в аэропорту сотрудник авиакомпании Allegiant Air посадил его в инвалидную коляску и довез до самолета, однако затем толкнул коляску к двери, и мужчина упал лицом в землю. Следом на него упало инвалидное кресло. Адкинса доставили в больницу, но спасти его не удалось.

