21 мая, 21:00Экономика
"Торги Москвы": нестационарные торговые объекты в парках
Москва реализовала на электронных торгах сотни НТО – нестационарных торговых объектов. Особенно их много в столичных парках. В городе стоят тележки с мороженым и кукурузой, киоски со стрит-фудом, павильоны для кафе, пункты проката и даже лодочные станции.
Как предприниматели могут заработать на всем этом? Об этом – в программе "Торги Москвы".
Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.