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21 мая, 21:00

Экономика

"Торги Москвы": нестационарные торговые объекты в парках

"Торги Москвы": нестационарные торговые объекты в парках

Покупатели пожаловались на высокую стоимость ягод в торговых точках Москвы

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Москва реализовала на электронных торгах сотни НТО – нестационарных торговых объектов. Особенно их много в столичных парках. В городе стоят тележки с мороженым и кукурузой, киоски со стрит-фудом, павильоны для кафе, пункты проката и даже лодочные станции.

Как предприниматели могут заработать на всем этом? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.

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