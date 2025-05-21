"Торги Москвы": нестационарные торговые объекты в парках

Москва реализовала на электронных торгах сотни НТО – нестационарных торговых объектов. Особенно их много в столичных парках. В городе стоят тележки с мороженым и кукурузой, киоски со стрит-фудом, павильоны для кафе, пункты проката и даже лодочные станции.

Как предприниматели могут заработать на всем этом? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.