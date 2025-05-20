Эксперт Панченко: клубника подешевеет на 20% в июне

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Цены на клубнику снизятся на 20% с наступлением июня. Ягода подешевеет, когда ее начнут поставлять из Подмосковья и других регионов России, заявил Life.ru эксперт Александр Панченко.

По словам собеседника издания, в настоящее время цены на клубнику находятся на пике, так как сезон только начинается.

"Речь идет про клубнику из Армении, клубнику из Краснодарского края. Подтягивается Крым. Но это пока еще первые урожаи", – пояснил эксперт.

Он уточнил, что клубника сейчас – это "баловство" для тех, у кого есть деньги, доход и возможности. Несмотря на тепличные хозяйства, которые фактически круглый год поставляют ягоду, клубника все же является сезонным товаром, добавил Панченко.

Тем временем в Москве стартовал ягодный сезон. Всего в столичных районах будет работать 250 площадок, на которых можно купить землянику, клубнику, голубику, смородину, ежевику и другие ягоды.

Поставщиками выступают Краснодарский и Ставропольский край, Волгоградская, Астраханская и Ростовская области, Кабардино-Балкария, Крым, Адыгея, Дагестан, Карачаево-Черкессия, а также Северная Осетия и Ингушетия.