Сергей Собянин подвел итоги Московской недели предпринимательства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице завершилась Московская неделя предпринимательства. Событие объединило бизнесменов, экспертов, дизайнеров и технологов на четырех ключевых площадках: Болотная площадь, олимпийский комплекс "Лужники", инновационный центр "Сколково" и ЦВЗ "Манеж", написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в Московской неделе интерьера и дизайна приняли участие 1 220 российских и иностранных компаний, что втрое больше, чем в первом сезоне 2022-го года. Мероприятие посетили более 84 тысяч человек.

В День предпринимательства 122 спикера провели свыше 58 сессий. Общее число участников превысило 5 тысяч.

Startup Village в "Сколкове" стал крупнейшей стартап-конференцией с СНГ. Мероприятие проводится с 2013 года и в этом году собрало свыше 16 тысяч человек из 43 стран. Всего было представлено более 50 решений участников Московского инновационного кластера.

В акции "День без турникетов" приняли участие свыше 2,3 тысячи человек. Они посетили экскурсии, мастер-классы и интерактивы на ведущих столичных предприятиях.

Ранее Собянин заявил, что форум о будущем мегаполисов БРИКС "Облачные города" в этом году будет посвящен роботизации и искусственному интеллекту. На площадке МКЗ "Зарядье" город 17–18 сентября примет экспертов из более чем 35 зарубежных стран. В ходе мероприятия они обсудят приоритет и стратегии развития мегаполисов до 2040 года, делая акцент на роли технологий.