"Торги Москвы": женщины в бизнесе

В Москве насчитывается почти 200 тысяч женщин-предпринимателей. По доле бизнес-леди среди индивидуальных предпринимателей столица лидирует в Центральном федеральном округе – более 43%.

Какие возможности есть у женщин для ведения бизнеса в Москве и какую поддержку они могут получить от города? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.