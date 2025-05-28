Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 21:00

Экономика

"Торги Москвы": женщины в бизнесе

"Торги Москвы": женщины в бизнесе

Госдума в июне рассмотрит законопроект о правилах возврата иностранных брендов в Россию

"Мой район. Новости": Сергей Собянин рассказал о продвижении московских брендов

В Москве обсудили приоритеты российского бизнеса

Сергей Собянин рассказал о продвижении московских брендов

Эксперты рассказали о перспективах развития современного бизнеса

Собянин встретился с предпринимателями – участниками проекта "Сделано в Москве"

Госдума в июне рассмотрит законопроект о возвращении иностранных брендов

Путин встретился в Кремле с руководителями компаний, замещающих покинувшие Россию бренды

Собянин: малый и средний бизнес в Москве развиваются рекордными темпами

В Москве насчитывается почти 200 тысяч женщин-предпринимателей. По доле бизнес-леди среди индивидуальных предпринимателей столица лидирует в Центральном федеральном округе – более 43%.

Какие возможности есть у женщин для ведения бизнеса в Москве и какую поддержку они могут получить от города? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.

Читайте также
Программа: Торги Москвы
бизнесэкономикагородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика