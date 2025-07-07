Сергей Собянин открыл шесть центров женского здоровья

В Москве заработали шесть новых центров женского здоровья. Один из них, расположенный на улице Багрицкого, открыл Сергей Собянин.

По словам мэра, эти медучреждения будут работать по новому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи. В частности, женщин там будут сопровождать от первой консультации до родов, а после – до перинатального центра.

Градоначальник обратил внимание, что весь процесс будет проходить в комфортных условиях, поскольку все центры оснащены современным оборудованием. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.