Собянин объявил об открытии обновленной поликлиники в районе Зябликово

Обновленная поликлиника открылась на Ореховом бульваре в Зябликове. Программа реконструкции московских поликлиник уже выполнена на 87%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что теперь амбулатория полностью соответствует московскому стандарту. В здании заменили коммуникации, удобно расположили кабинеты, установили новое оборудование, которое позволит проводить самые необходимые обследования рядом с домом. Больше ездить в другие филиалы пациентам не придется.

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