Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июля, 07:57

Общество

Фермер московской ярмарки помогает бойцам СВО продукцией с семейной сыроварни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Фермер Марина из Белгородской области, которая продает свою продукцию на ярмарке в столичном районе Нагорный, помогает бойцам СВО и жителям приграничных территорий, передает портал мэра и правительства Москвы.

Она поставляет на продажу в столицу уникальные молочные продукты: крафтовые сыры из козьего, коровьего и овечьего молока с натуральной твердой корочкой. При этом заквасочные культуры создаются на семейной сыроварне.

Марина отправляет на фронт твердые сыры с большим сроком хранения в качестве гуманитарной помощи. Свою продукцию она упаковывает в вакууме, чтобы она хорошо перенесла дорогу.

Иногда работники сыроварни решались самостоятельно доставить помощь на фронт. Транспортировку на себя взял водитель предприятия. Фермеры регулярно получают благодарность от солдат.

Участники московских ярмарок с начала СВО отправили в зону боевых действий более 250 тонн продукции. В настоящее время военным помогает каждый десятый фермер. Поддерживают российских бойцов также артисты. Более 165 тонн гуманитарной помощи было собрано московскими организациями.

В столице продолжается акция "Москва помогает" в рамках масштабного проекта "Лето в Москве". Жители и гости города уже передали в "Домики добра" свыше 4,6 тысячи вещей для участников специальной военной операции (СВО), детей из новых регионов и животных в приютах.

"Мой район. Новости": фермеры московских ярмарок передали более 250 тонн помощи бойцам СВО

Читайте также


обществогород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика