Фермер московской ярмарки помогает бойцам СВО продукцией с семейной сыроварни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Фермер Марина из Белгородской области, которая продает свою продукцию на ярмарке в столичном районе Нагорный, помогает бойцам СВО и жителям приграничных территорий, передает портал мэра и правительства Москвы.

Она поставляет на продажу в столицу уникальные молочные продукты: крафтовые сыры из козьего, коровьего и овечьего молока с натуральной твердой корочкой. При этом заквасочные культуры создаются на семейной сыроварне.

Марина отправляет на фронт твердые сыры с большим сроком хранения в качестве гуманитарной помощи. Свою продукцию она упаковывает в вакууме, чтобы она хорошо перенесла дорогу.

Иногда работники сыроварни решались самостоятельно доставить помощь на фронт. Транспортировку на себя взял водитель предприятия. Фермеры регулярно получают благодарность от солдат.

Участники московских ярмарок с начала СВО отправили в зону боевых действий более 250 тонн продукции. В настоящее время военным помогает каждый десятый фермер. Поддерживают российских бойцов также артисты. Более 165 тонн гуманитарной помощи было собрано московскими организациями.

В столице продолжается акция "Москва помогает" в рамках масштабного проекта "Лето в Москве". Жители и гости города уже передали в "Домики добра" свыше 4,6 тысячи вещей для участников специальной военной операции (СВО), детей из новых регионов и животных в приютах.