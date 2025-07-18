18 июля, 07:57Общество
Фермер московской ярмарки помогает бойцам СВО продукцией с семейной сыроварни
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
Фермер Марина из Белгородской области, которая продает свою продукцию на ярмарке в столичном районе Нагорный, помогает бойцам СВО и жителям приграничных территорий, передает портал мэра и правительства Москвы.
Она поставляет на продажу в столицу уникальные молочные продукты: крафтовые сыры из козьего, коровьего и овечьего молока с натуральной твердой корочкой. При этом заквасочные культуры создаются на семейной сыроварне.
Марина отправляет на фронт твердые сыры с большим сроком хранения в качестве гуманитарной помощи. Свою продукцию она упаковывает в вакууме, чтобы она хорошо перенесла дорогу.
Иногда работники сыроварни решались самостоятельно доставить помощь на фронт. Транспортировку на себя взял водитель предприятия. Фермеры регулярно получают благодарность от солдат.
Участники московских ярмарок с начала СВО отправили в зону боевых действий более 250 тонн продукции. В настоящее время военным помогает каждый десятый фермер. Поддерживают российских бойцов также артисты. Более 165 тонн гуманитарной помощи было собрано московскими организациями.
В столице продолжается акция "Москва помогает" в рамках масштабного проекта "Лето в Москве". Жители и гости города уже передали в "Домики добра" свыше 4,6 тысячи вещей для участников специальной военной операции (СВО), детей из новых регионов и животных в приютах.
"Мой район. Новости": фермеры московских ярмарок передали более 250 тонн помощи бойцам СВО