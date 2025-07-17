В Театр кошек Куклачева приняли трех котов из зоны СВО

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Театр кошек Куклачева принял трех котов, которых спасли с территорий, расположенных рядом с зоной СВО, передает портал мэра и правительства Москвы.

Животных вывезли из районов под Курском и Донецкой Народной Республики (ДНР). Из-за сложных условий котов отправляли вместе с гуманитарной помощью, в коробках, даже на бронетехнике.

"Мы объединились с АНО "Кошкин дом", журналом "Питомцы" и группой компаний "ВИК", чтобы дать этим животным шанс начать все сначала", – рассказал дрессировщик Дмитрий Куклачев.

Занятия с котами начнутся после карантина и адаптации. Специалисты определят, кто их них проявит способности к цирковому искусству.

Куклачев с 2023 года выступает на передовой без участия животных. Его задача – поддержать военных, которые возвращаются после выполнения боевых миссий.

Во время выступлений артист дарит шарики в виде фигурок животных и цветов, жонглирует, показывает фокусы с мячами и кольца. В финале он показывает номер "Медали и катушки", который 65 лет назад исполнял советский клоун-мим Леонид Енгибаров.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва помогает участникам СВО, а также их семьям. Кроме того, мэр подчеркнул, что столица активно оказывает помощь городам-побратимам – Донецку и Луганску.