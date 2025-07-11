Собянин: столица поддерживает москвичей, участвующих в СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Порядка 100 тысяч жителей Москвы участвуют в специальной военной операции (СВО). Об этом Сергей Собянин рассказал в беседе с РИА Новости.

Как уточнил глава города, москвичи, которые находятся в зоне спецоперации, достойно выполняют свой долг, защищают Россию, а также обеспечивают суверенитет государства.

"Мы стараемся помогать, поддерживать и их, и их семьи", – добавил мэр.

Кроме того, Москва активно помогает городам-побратимам – Донецку и Луганску. По словам мэра, там специалисты восстанавливают инфраструктуру, здания, объекты соцкультбыта, а также проводят работы по благоустройству. В 2026 году Москва приступит к масштабному восстановлению пяти наиболее пострадавших районов Донецка.

"Там стреляли из артиллерии, разбивали дома, сооружения. Сегодня фронт отодвинулся. Прилеты есть, пытаются дестабилизировать ситуацию с помощью ракет. Но это уже разовые истории, массовых бомбардировок, как было раньше, нет. Поэтому мы со следующего года выйдем на восстановление этих пяти районов", – уточнил Собянин.

Москва активно поддерживает и российскую армию в борьбе с атаками дронов. По словам Собянина, в обеспечении безопасности участвуют Росгвардия, МВД, система 112, а также городские аварийные службы и сами жители.

Также мэр подчеркнул, что московская система противодействия БПЛА прошла достаточно большие испытания и демонстрирует высокую степень надежности.