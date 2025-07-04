Москвичи отправили жителям Мелитополя более 20 тонн питьевой воды

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Более 20 тонн воды отправили из Москвы в Запорожскую область жителям Мелитополя. Гуманитарный груз был передан в штабы "Москва помогает" представителями продуктового бизнеса, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Гумпомощь помогли подготовить к отправке волонтеры.

"Своевременное оказание помощи жителям новых регионов – важная задача для горожан. Питьевая вода является одной из жизненно необходимых категорий каждой гуманитарной отправки. Москвичи и столичные организации с готовностью откликнулись на возможность передать самое необходимое людям", – отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

За все время в Запорожскую область москвичи передали более 115 тонн гуманитарной помощи. В общей сложности на новые территории было совершено 84 отправки весом свыше 480 тонн.

В рамках нового гуманитарного груза жителям Мелитополя направили свыше 13,6 тысячи бутылок воды объемом 1,5 литра. Помощь в городе будет распределяться региональным штабом "Мы вместе".

Гуманитарная помощь для жителей новых и приграничных регионов собирается в штабах "Москва помогает", где принимают продукты питания длительного хранения, воду, средства личной гигиены, новую одежду и обувь, детские товары и другое. Более чем за 3 года работы штабов в сборе помощи приняли участие свыше 78,7 тысячи горожан. Они отправили более 4,7 миллиона товаров первой необходимости.

Кроме того, "Домики добра" проекта "Москва помогает" открыты на фестивальных площадках "Лета в Москве". Москвичи и туристы могут отправить подарки бойцам СВО, детям, проживающим на новых территориях, и животным из приютов. Для участников спецоперации можно передать мужские подарочные наборы, средства личной гигиены, носки и стельки для обуви. Для детей в "Домиках добра" принимают кондитерские изделия, игрушки и канцелярские принадлежности, а для животных – сухой и влажный корм, капли от клещей и другие товары.

Тем временем участники московских ярмарок с начала СВО отправили в зону боевых действий более 250 тонн продукции. Поддерживают российских бойцов также артисты. Более 165 тонн гуманитарной помощи было собрано московскими организациями. Помимо этого, за период проведения СВО было передано свыше 61 тысячи книг для полевых библиотек воинских частей, госпиталей, учебных центров и библиотек новых регионов.

