09 июля, 08:04Город
Москвичи передали более 4,6 тысячи подарков в "Домики добра"
Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы
В столице продолжается акция "Москва помогает" в рамках масштабного проекта "Лето в Москве". Жители и гости города уже передали в "Домики добра" свыше 4,6 тысячи вещей для участников специальной военной операции (СВО), детей из новых регионов и животных в приютах. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит сообщил, что волонтеры в центрах бережно упаковывают все вещи перед отправкой их по адресам. На данный момент больше всего подарков было собрано для детей, проживающих в новых регионах, – около двух тысяч единиц. Москвичи приносят в "Домики добра" канцтовары, книги, игрушки, настольные игры и сладости.
Для участников СВО горожане передают средства личной гигиены, носки и стельки. Для животных в приютах – сухой и влажный корм, крупы, товары для уборки и впитывающие пеленки. Кроме того, в "Домиках добра" существует возможность отправки открытки с теплыми словами и пожеланиями.
Подарки принимают волонтеры, они же подсказывают горожанам, какие еще вещи можно принести для пожертвования. При этом волонтеры подчеркивают, что принимаются только новые вещи, в упаковке и с бирками. Срок хранения сладостей и других продуктов должен быть не менее трех месяцев.
"Домики добра" работают по будням с 12:00 до 21:00, а по выходным – с 11:00 до 21:00. Гуманитарную помощь можно передавать в волонтерских штабах "Москва помогает".
Ранее председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова сообщила, что "Домики добра" будут работать на фестивальных площадках "Лета в Москве" до 7 сентября. Она подчеркнула, что "каждый подарок увезет с собой из столицы искреннюю любовь и заботу тем, кто в этом сейчас особенно нуждается".
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