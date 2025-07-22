Автосервис на востоке Москвы собрал для бойцов СВО 15 тонн продовольствия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сотрудники автосервиса на востоке Москвы собрали рекордное количество гуманитарной помощи для российских бойцов в зоне СВО – 15 тонн продовольствия, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Военнослужащим передали тушенку и гречку, а также два мотоцикла, четыре комплекта колес для автомобилей УАЗ, аптечки и 30 тактических шлемов. По словам представителя автосервиса, вся помощь адресная – с военными они находятся в постоянном контакте, поэтому знают, что нужно на фронте.

В настоящее время военнослужащие нуждаются в медикаментах и средствах для оказания первой помощи. Кроме того, на передовой востребованы мотоциклы для быстрого и маневренного передвижения и дроны, в том числе FPV.

Все гуманитарные грузы работники автосервиса самостоятельно комплектуют и лично отвозят по секретным и охраняемым маршрутам.

Помогает участникам СВО и фермер Владимир из Липецкой области. Он выращивает овощи и фрукты, которые привозит на продажу в Москву и отправляет российским военным и жителям приграничных территорий. Поставками в большинстве случаев занимается знакомая Владимира, которая также узнает, что именно нужно на фронте и в приграничье.